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Suriye'nin El Rai kasabasında patlama: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

KİLİS'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasında bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

GAZİANTEP, (DHA) - KİLİS'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasında bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasının merkezinde öğleden sonra bomba yüklü motosiklet ile saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca düzenlendiği belirtilen saldırıda yaralananlar tedavi için Azez ve sınır hattında kurulu sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

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