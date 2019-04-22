"Sürmene bıçağını keskin yapan alın teridir, emektir"

Sürmene bıçağının hiç değişmeden nesiller boyunca aynı kalitede üretildiğini söyleyen Morçoloğlu,"Sürmene bıçakları bize Rumlardan kalan bir sanattır. İmalatında en önemli nokta bıçakların yunus balığı yağında ısıl işlem uygulanarak üretilmesidir. Sürmene'deki bıçakların en önemli özelliklerinden biri de sevilerek yapılmasıdır. Bunun için kalitesi, keskinliği, dayanıklılığı yüksektir. Aynı zamanda uzun ömürlüdür. Sürmene bıçağı özenilerek ve gönülden yapılır." dedi.

Bıçak sanatının usta-çırak ilişkisiyle öğrenildiğini vurgulayan Morçoloğlu, her bir detayın önemli olduğunu belirtti.

Morçoloğlu, bıçakların kalitesindeki sırrı ise şöyle anlattı:

"Sürmene, çeliğin sanata dönüştüğü bir yerdir. Çelikler ustaların elinde dövüle dövüle ince işçilikle bıçağa dönüşür. Titizlik, özen ve sevgi tüm bıçak ustalarımızın en çok hassasiyet gösterdiği üç kelimedir. Sürmene bıçağını keskin yapan ise alın teridir, emektir. Benim gibi birçok ustamız bu prensiple hareket etmektedir. Çakı, kılıç, gama gibi birçok alanda ustalarımız bu mirasla bıçak üretmeye devam ediyor.

İnsanlar bir kere kullanınca bir daha başka bıçak almıyorlar zaten. Ben bu işe gönlümü verdim ve sadece bir meslek olarak yapmıyorum. Bizim için bıçaklar bir sanat eseri gibi ve onu incelikle yapıyoruz. Yıllarca ustalarımdan eğitim aldım. 40 yaşımdayım. Şunu söyleyebilirim, bıçakların küçüğü ya da büyüğü fark etmez hepsi en az 41 aşamadan geçer. İnsanlara fiyatı biraz pahalı gelebilir ama tamamen emeğin ve saatlerce süren çalışmaların bir sonucu olduğu için bu son derece normaldir. Bıçaklarımız birkaç senelik, değil ömürlüktür."