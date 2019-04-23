Suruçlu çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde bir okula 2 yıl önce atanan İngilizce öğretmeni Zeynep Ece Ayvalı, kelimeleri resimlerle anlatarak çocukların İngilizceyi eğlenerek öğrenmesini sağladı. Katip Çelebi İmam Hatip Ortaokulu'nda mesleğe adım atan genç öğretmen, kısıtlı imkanlara rağmen mesleğini özveriyle yapmaya gayret ediyor. İngilizceyi öğrencilerine sevdirmek için mücadele eden Ayvalı, "Snapwords Challenge" adlı eTwinning Projesi kapsamında öğrencileriyle İngilizce kelimeleri, anlamlarına uygun görselleştirerek öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Proje sayesinde öğrenciler, hem özgüven kazanıyor hem de eğlenerek İngilizce öğreniyor. Okulda yapılan çalışmaları gören öğrenciler, geçmişte sıkıldıkları ve ön yargıyla yaklaştıkları İngilizceyi öğrenmek için projeye dahil oluyor. Söz konusu projeye dahil olan öğrenciler, yapılan ortak çalışmalar sonucu İngilizce kelimeleri daha eğlenceli ve kalıcı öğreniyor. - "Hem yaparak hem yaşayarak öğreniyoruz" Zeynep Ece Ayvalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin İngilizce dersine ilgisini artırmak için geçen yıl ocak ayından bu yana eTwinning ile ilgilendiğini anlatarak, çalışma kapsamında çocukların öğrendikleri İngilizce kelimeleri anlamlarına uygun görselleştirerek öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini, bunun da tüm öğrencilerin dikkatini çektiğini söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok zengin bu kentte! Çocuklara 23 Nisan dondurması Büyükşehirde 23 Nisan’da koltuk değişimi

İşini severek yaptığını aktaran Ayvalı, "Bu projede çocuklar, öğrendikleri İngilizce kelimeleri anlamlarına uygun bir şekilde görselleştirerek resim çiziyorlar. Bu şekilde hem daha çok akılda kalmış oluyor hem de öğrenmeyi kalıcı hale getirmiş oluyoruz. Hem daha fazla İngilizce kelime öğrenmiş oluyorlar." dedi. Okula ilk göreve başladığında öğrencilerin İngilizce kelime bilgilerinin fazla olmadığını dile getirerek, "Bayağı bir ilerleme oldu. Öğrenciler bu projeden memnun. Eğlenerek yapıyorlar. Eğlenerek de yaptıkları için hallerinden gayet memnunlar. İşin içine eğlenceyi, öğrenmeyi katıyoruz. Hem yaparak hem yaşayarak öğreniyoruz." diye konuştu. Okul Müdürü Mustafa Durmaz ise Zeynep öğretmen sayesinde öğrencilerin başarısının arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Zeynep hoca kendi alanında çok iyi bir öğretmen. Çocuklarımızın geleceği için gecesini gündüzüne katan bir öğretmen arkadaşımız. Bizler de kendisine her türlü maddi ve manevi desteği vereceğimizi ifade etmiştik. Hiçbir şekilde onu yarı yolda bırakmayacağımızın sözünü vermiştik. Hedefine ulaşması için kendisine bütün yolları açtık."