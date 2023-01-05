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  4. Sürücü adayı otomobille duvara çarpıp takla attı! Eğitmen olay yerinden kaçtı

Sürücü adayı otomobille duvara çarpıp takla attı! Eğitmen olay yerinden kaçtı

05.01.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Sürücü adayı Ayşe Ö.'nün kullandığı otomobil, direksiyon dersi sırasında duvara çarparak ters döndü. Kazada Ayşe Ö. yaralanırken, direksiyon eğitmeni ise olay yerinden kaçtı.

Sürücü adayı otomobille duvara çarpıp takla attı! Eğitmen olay yerinden kaçtı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 6102 Sokak'ta meydana geldi. Direksiyon dersi alan sürücü adayı Ayşe Ö.'nün kullandığı otomobil, rampa aşağı kontrolden çıkınca duvara çarpıp, ters döndü. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Otomobilden çıkıp bir süre bekleyen eğitmen kaçarken, araçta sıkışan Ayşe Ö. ekiplerce çıkartıldı. Ayşe Ö., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kaçan eğitmeni bulmak için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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Eğitmen kaza

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