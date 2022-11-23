Sürücüler kavga ederken adeta güreşti! İstanbul’daki garip yol verme kavgası kamerada

İstanbul’da bir garip yol verme kavgası yaşandı ve sürücüler güreşir gibi kavga etti. Olay Eyüpsultan'da Topçular Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halinde bulunan iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

GÜREŞ TUTAR GİBİ KAVGA ETTİLER!

Tartışma alevlenince araçlarından inen sürücüler, kavgaya tutuştu. Güreş tutar gibi kavga eden sürücüleri, çevredekiler ayırdı. Kavga nedeniyle trafik de uzun araç kuyrukları yaşandı.

O anlar ise kameraya yansıdı. (İHA)



