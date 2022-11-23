HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sürücüler kavga ederken adeta güreşti! İstanbul’daki garip yol verme kavgası kamerada

Sürücüler kavga ederken adeta güreşti! İstanbul’daki garip yol verme kavgası kamerada

23.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da garip bir yol verme kavgası yaşandı. Çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine araçlarından inen iki sürücü güreşir gibi kavga etti. Güreşir gibi kavgaya tutuşan iki sürücüyü vatandaşlar ayırdı. Kavga nedeniyle trafikte yoğunluk da yaşandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Sürücüler kavga ederken adeta güreşti! İstanbul’daki garip yol verme kavgası kamerada

İstanbul’da bir garip yol verme kavgası yaşandı ve sürücüler güreşir gibi kavga etti. Olay Eyüpsultan'da Topçular Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halinde bulunan iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

GÜREŞ TUTAR GİBİ KAVGA ETTİLER!

Tartışma alevlenince araçlarından inen sürücüler, kavgaya tutuştu. Güreş tutar gibi kavga eden sürücüleri, çevredekiler ayırdı. Kavga nedeniyle trafik de uzun araç kuyrukları yaşandı.

kavga2

Barlar sokağındaki kavgada silahla vuruldular! Barlar sokağındaki kavgada silahla vuruldular!

O anlar ise kameraya yansıdı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 gündür aranan gencin sır ölümü3 gündür aranan gencin sır ölümü
Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşunKorkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun
Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdülerTramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan kavga Güreş

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.