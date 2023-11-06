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  4. Sürücünün kontrolünden çıktı! Kapalı kasa minibüs park halindeki kamyona çarptı

Sürücünün kontrolünden çıktı! Kapalı kasa minibüs park halindeki kamyona çarptı

06.11.2023 20:45 | Son Güncelleme:
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Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kapalı kasa minibüs park halindeki kamyona arkadan çaptı. Kapalı kasa minibüsün şoförü hafif yaralandı.

Sürücünün kontrolünden çıktı! Kapalı kasa minibüs park halindeki kamyona çarptı

Olay, saat 16.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Vedat Kalkan'ın kullandığı 34 FYK 228 plakalı kapalı kasa minibüs, park halindeki 34 GDF 78 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Araç içerisinde sıkışan Vedat Kalkan, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalkan, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kalkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kapalı kasa minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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PANELVAN SÜRÜCÜSÜNÜN ARACINDAN ÇIKANLARA UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ İDDİASI

Kaza sonrasında olay yerine giden esnaf Ahmet Gezmişoğlu, "İçerdeydim çok büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımda araç kaza yapmıştı zaten. Yaralıyı gördüm. 112'yi aradım, ambulans ve itfaiye talep ettim. Sonra yaralıyı arkadaşlar dışarı çıkardılar. Çok korktuk yani, ölü yoktu" dedi. Çetin Koçan ise, "Biz şurada çay ocağında oturuyorduk. Birden bire bomba gibi bir ses patladı. Sesi duyunca da koşarak gelip baktık, araç bu haldeydi. Ondan sonra sürücü yaralı vaziyetteydi. Onu aldık, araçtan dışarıya çıkarttık. Panelvanın sağ koltuğunda herhangi bir kişinin olup olmadığını görmek için baktık, Allah'tan sağ koltukta kimse yoktu. Oldukça büyük bir hızlaydı, elimizden geleni yaptık. Ambulans geldi, yaralıyı ambulansa koyduk. Ondan sonra ambulansla Okmeydanı'ndaki Cemil Taşçıoğlu hastanesine gönderdik. Şoför aracın içinden çıkınca, ne kadar yaralıda olsa elinde bir paket vardı. O paketi aracın altına attı, ondan sonrasını ben görmedim. Polisler geldi zaten, polisler baktılar ve uyuşturucu olduğunu söylediler" dedi. (DHA)

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