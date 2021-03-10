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Survivor elenen yarışmacı belli oldu! 10 Mart Survivor'dan kim elendi?

10.03.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Survivor elenen yarışmacı belli oldu! 10 Mart Survivor'dan kim elendi?

Survivor ada konseyinde elenen yarışmacı belli oldu. Ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından elenen yarışmacının ismi açıklandı. Dokunulmazlık oyunun iki ayağını da kaybeden Gönüllüler takımı aralarından bir kişiyi elenmek üzere uğurladı. Peki, Survivor'dan kim elendi? İşte, yanıtı!

Survivor 10 Mart elenen yarışmacısı, programı yakından takip eden kişiler tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Survivor Birleşme Partisi'ne sayılı günler kala Gönüllüler takımından elenen yarışmacı veda sırasında duygusal anlar yaşadı. Peki, Survivor'dan elenen isim kim oldu? İşte, Gönüllüler takımından elenen o isim!

Survivor 10 Mart kim elendi?

Survivor 10 Mart ada konseyinde yarışmadan elenen isim Öykü Uysal oldu. Yarışmaya yeni gelen yarışmacı SMS oylamasındaki sıralamada rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda etti.

Survivor Öykü Uysal kimdir?

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2 Şubat 1990 yılında dünyaya gelen Öykü Uysal aslen İzmirli'dir. Evli ve bir çocuk annesi olan Uysal, Uşak'ta yaşıyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi mezunu olan yarışmacı, lisanslı olarak 7 yıl boyunca hentbol oynamıştır.

Survivor SMS birincisi kim oldu?

Survivor 10 Mart SMS birincisi bu akşam ada konseyinde açıklandı. Bu hafta Gönüllüler takımında rakiplerinden daha yüksek oy olarak birinci olan isim Ayşe oldu.

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TV8 survivor Acun Ilıcalı

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