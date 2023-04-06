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Survivor’ın güzeller güzeli Başak Özer’i son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

06.04.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var Mısın Yok Musun’da yarıştıktan sonra Survivor’a giden ve unutulmaz yarışmacılar arasında yer alan Başak Özer’in son hali gündem oldu. Şimdilerde Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit’le bir dönem beraber olan Başak Özer’i görenler tanıyamadı.

Survivor’ın güzeller güzeli Başak Özer’i son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Survivor ve Var Mısın Yok Musun yarışmaları ile üne kavuşan Başak Özer’in son halini görenlerin ağızları açık kaldı. Fenomen haline gelen Var Mısın Yok Musun’da yarışan ve daha sonra Survivor’a katılan ünlü isim bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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1988 doğumlu olan Başak Özer Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılarak 71 bin TL kazanmıştı. Özer yaptığı açıklamada “Televizyonda yarışmanın tanıtımlarını gördüm ama pek ilgilenmedim. Annem ve babam benim adıma başvuru yapmış.

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Kamera karşısına çıkmak istemiyordum ancak baskılara dayanamadım" demiş, daha sonra ise katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirmişti.

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Var Mısın Yok Musun'un ardından Survivor’a katılan Başak Özer, Merve Oflaz'ın şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor Kızlar-Erkekler'de 41 gün boyunca mücadele etmiş ve yarışmanın altıncısı olmuştu.

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Bir dönem Burak Özçivit ile aşk yaşayan Özer daha sonra Levent İyigel ile evlendi. İyigel çiftinin Ali isminde bir oğlu bulunuyor.

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