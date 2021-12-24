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Son Dakika: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! Cinayette yeni gelişme

24.12.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadıköy’de ünlü bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan’ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i şüpheli tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! Cinayette yeni gelişme

Son dakika haberi: Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık’ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Son Dakika: Kadıköy'deki çatışmada öldürülmüştü! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildiSon Dakika: Kadıköy'deki çatışmada öldürülmüştü! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı işlemi uygulanan 8 şüpheliden 4’ünün hastanedeki tedavisi sürerken, 4 şüpheli emniyetteki işleminin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı. 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. (İHA)

Son Dakika: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! Kadıköy'deki çatışma kameradaSon Dakika: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! Kadıköy'deki çatışma kamerada

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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