Son Dakika: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! Cinayette yeni gelişme

Son dakika haberi: Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık’ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı işlemi uygulanan 8 şüpheliden 4’ünün hastanedeki tedavisi sürerken, 4 şüpheli emniyetteki işleminin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı. 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. (İHA)





