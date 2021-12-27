Sütünü sağmakta zorlanan anneler için en iyi göğüs pompası tavsiyeleri

Anne sütü, bebeklerin en önemli besini. Gelişimlerini destekleyen anne sütünü özellikle ilk 6 ay tek besin olarak tüketmeleri gerekir. Bu sebeple iyi bir göğüs pompası, çalışan veya çalışmayan tüm anneler için en önemli yardımcılardan biri. Piyasada elektrikli veya manuel olmak üzere birçok farklı özellikte göğüs pompası bulmak mümkün. Hangi çeşit göğüs pompası alacağınıza karar veremiyorsanız ürünü ihtiyacınıza göre seçmenizde fayda olduğunu hatırlatalım. Örneğin çalışmayan, bebeğiyle nadiren ayrı kalan ve herhangi bir sağlık problemi olmayan anneler için manuel göğüs pompası uygun bir seçenek olabilir. Diğer yandan çalışan, sık sık bebeğinden ayrı kalmak durumunda olan veya göğüs ucu yaraları ve bebeğin emmesi ile ilgili sıkıntı yaşayan bir anne, elektrikli pompa tercih edebilir. Ayrıca tekli ve çiftli olmak üzere iki farklı çeşidi olan elektrikli göğüs pompalarının avantajlarından birinin de herhangi bir bilek gücüne gerek kalmadan sütü sizin yerinize sağabilmeleri olduğunu belirtmekte fayda var. Bebeğinizin en önemli besin kaynağı olan anne sütünü rahatlıkla sağabilmeniz için iyi bir yardımcı arıyorsanız ve "En iyi süt sağma pompası hangisi?" diyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, sizin için seçtiğimiz en iyi süt pompası çeşitlerini birlikte inceleyelim.

1. 2'si 1 arada bir yardımcı arayanlara

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Bebeğinizin ihtiyacı olan anne sütünü karşılamak için sütünüzü rahatlıkla sağmanıza yardımcı olacak bir göğüs pompası arıyorsanız Lansinoh markasının sıklıkla tercih edilen bu modeline göz atabilirsiniz. Elektrikli göğüs pompası, 2'si 1 arada özelliği sayesinde dilediğinizde tek dilediğinizde ise ikili sağım yapabilmenize olanak tanıyor. Hafif tasarımı sayesinde çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz cihaz, dilediğiniz yerde kullanım imkanı sunuyor. Cihazın üzerinde yer alan aydınlatılmış dijital ekranı sayesinde ne kadar sürede, hangi modda ve hangi stilde sağım yaptığınızı rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Ayrıca elektrikli göğüs pompası, BPA gibi zararlı maddeler içermiyor.

Lansinoh markasının 2'si 1 Arada Elektrikli Göğüs Pompası'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Kompakt tasarımlı bir ürün isteyenlere

Bebeğinizin anne sütü ihtiyacını karşılamak için göğüs pompasına ihtiyacınız varsa en iyi elektrikli süt pompası denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Lansinoh Kompakt Tekli Elektrikli Göğüs Pompası'nı da değerlendirebilirsiniz. Markanın özellikle iş yükü fazla olan anneleri düşünerek ürettiği kompakt tasarımlı elektrikli göğüs pompası, kolay kullanılır. Ayarlanabilir vakum gücü ve ritmi ile bebeklerin doğal emme hareketini taklit eden cihaz, anne sütü üretiminin de maksimum seviyeye çıkmasına yardımcı olur. Daha az parça ve kolay kurulum özelliği ile son derece pratik bir şekilde temizleyebileceğiniz cihazı küçük, hafif tasarımı ve taşınabilir şarj cihazları sayesinde dilediğiniz yere yanınızda götürebilirsiniz. Üstelik ürün Lansinoh markasına ait süt saklama ürünleri ile de uyumlu.

Lansinoh Kompakt Tekli Elektrikli Göğüs Pompası'nı detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

3. USB ile çalışan bir süt pompası arayanlar için

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Sütünüzü rahatlıkla sağabilmek için iyi bir süt çekme pompası arayışınız varsa Mamajoo Çiftli Göğüs Pompası'nı tercih edebilirsiniz. Markanın USB ile şarj edilebilen göğüs pompası özellikle mobil hayatı olan ve sık seyahat etmesi gereken anneler için biçilmiş kaftan. Son derece kolay bir kullanıma sahip olan cihaz, 12 çekim ve 8 masaj olmak üzere toplam 20 farklı kullanım seçeneği mevcut. Gelişmiş mikro işlemci teknolojisi sayesinde 30 dakika sonunda otomatik olarak kapanır ve son kullanılan ayarı kaydeder. Ayrıca küçük ve hafif tsarımı sayesinde taşıma ve saklama kolaylığı sağlar. USB ile şarj özelliği sayesinde dilediğinizde bir powerbank aracılığıyla bile şarj edebileceğiniz cihazı ister işte ister seyahatlerinizde gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilirsiniz.

BPA ve fitalat içermeyen Mamajoo markasının USB şarjlı göğüs pompası modelini incelemek için buraya tıklayın.

4. Her göğse uyum sağlayabilen bir ürün

Bebeğinizin beslenmesinin ve gelişiminin en önemli parçası olan anne sütünü sağmak için Philips markasının Avent serisinde yer alan elektrikli göğüs pompası, sizin için harika bir alternatif olabilir. Philips Avent SCF395/11 Tekli Elektrikli Göğüs Pompası, sütü aynı bir bebek gibi çekmesi için göğsü uyaran başlığı sayesinde daha kısa sürede daha fazla süt sağmanıza imkan verir. Ayrıca herkese uygun olacak şekilde tasarlanmış silikon başlığı, hassas bir şekilde esneyerek göğüs ucunuza uyum sağlar. Üstelik cihaz, öne eğilmenizi gerektirmeyen tasarımı sayesinde sütünüzü konforlu bir şekilde sağmanıza olanak tanır.

Philips Avent SCF395/11 Tekli Elektrikli Göğüs Pompası'nı buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

5. Çiftli süt sağımını tercih eden anneler için

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Çiftli süt sağımı yapabileceğiniz iyi bir elektrikli göğüs pompası arıyorsanız Ameda markasının havayı kilitleyen koruma özelliğiyle dikkat çeken bu modeline bakabilirsiniz. Ameda Finesse Çiftli Elektrikli Göğüs Pompası, basınç ve ritim ayar düğmeleri sayesinde bebeklerin emmesini etkili bir şekilde taklit edebiliyor. Çiftli pompa özelliğiyle aynı anda iki memeyi de sağmanıza olanak tanıyor. Sessiz ve vibrasyonsuz çalışma özelliğiyle son derece konforlu bir kullanım sunan cihazı dilediğinizde Ameda Manuel Pompa kitiyle el pompası olarak da kullanabiliyorsunuz.

Ameda Finesse Çiftli Elektrikli Göğüs Pompası'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Şarjlı bir göğüs pompası isteyenler için

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İyi bir göğüs pompası arayışınız varsa Wee Baby markasının modeli sizin için uygun bir seçenek olabilir. Markanın şarj edilerek kullanılan elektrikli göğüs pompası, kompakt ve hafif tasarımı ile çok kolay bir şekilde kuruluyor ve taşınıyor. Cihazın özel tasarım göğüs yastığı, sağım sırasında masaj yaparak süt akışını kolaylaştırıyor ve konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. 5 farklı uyarı ve 9 farklı sağım modu sayesinde doğal emme ritmini taklit eden cihaz aynı zamanda süt sağımını kişiselleştirmenize de imkan sağlıyor. Son derece sessiz çalışan ürünü bebeğiniz uyurken gönül rahatlığıyla kullanabileceğinizi belirtmekte fayda var.

Wee Baby markasının şarjlı göğüs pompası modelini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Daha kısa sürede daha fazla süt için

Medela markasının Swing Maxi Flex isimli göğüs pompası, rahat ve hızlı bir şekilde süt sağmak isteyen anneler için ideal bir çözüm olabilir. Markanın daha kısa sürede daha fazla süt sağmaya olanak tanıyan bu modeli, personal fit flex göğüs kaputu sayesinde göğüs şekline uyum sağlıyor. Medela Swing Maxi Flex Süt Pompası, 2 fazlı ekspres teknolojisi sayesinde bebeğin içgüdüsel ritmini rahatlıkla taklit edebiliyor. Böylece daha konforlu ve doğal bir süt akışı sağlıyor. Ayrıca hem pille hem güç kaynağıyla çalışabilen ve kolay taşınabilen cihazı dilediğiniz yere yanınızda götürebiliyorsunuz.

En büyük yardımcılarınızdan biri olmaya aday Medela Swing Maxi Flex Göğüs Pompası'nı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Çift taraflı hassas sağım sağlayan bir cihaz isteyenlere

Bebeğinizin günlük anne sütü ihtiyacını karşılamak için sütünüzü sağmanız gerekiyorsa bu işlem için ihtiyacınız olan ürün, Weewell Wpt250 olabilir. Wpt250 Çiftli Elektrikli Göğüs Pompası, aynı anda çift taraflı hassas sağım imkanı tanıyor. Dokunmatik tuş tasarımı ile son derece rahat kullanılan cihaz, 4 masaj ve 4 sağım olmak üzere toplam 8 kademe seçeneği sunuyor. Modern ve kolay taşınabilen tasarımı sayesinde her yere götürebileceğiniz göğüs pompası, USB bağlantı kablosu ile şarj edilebiliyor. Akıllı kapanma özelliğiyle enerji tasarrufuna katkıda bulunan göğüs pompası, dayanıklı dış materyali ile de uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

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9. Manuel göğüs pompası arayanlar için

Süt sağım işlemi için elektrikli ürünler yerine manuel bir cihaz arıyorsanız Diamond Mama Elmas Göğüs ve Süt Pompası sizin için uygun bir seçenek olabilir. Kompakt tasarımı ve kolay kullanımı ile dikkat çeken model, rahat tutmanızı sağlayan tasarımı ile oldukça kullanışlı. BPA içermeyen yapısı ile bebeğinizin sağlığı için son derece güvenli olan ürünün alt kısmını biberon olarak da kullanabiliyorsunuz.

Pratik, portatif, yormayan ve kolay kullanıma sahip olan göğüs pompasını incelemek ve satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Doğal bir akış sağlayan manuel göğüs pompası arıyorsanız

Bebeğiniz için sütünüzü rahatlıkla sağabileceğiniz, doğal akış sağlayan manuel bir pompa arıyorsanız bebek ürünlerinin sıklıkla tercih edilen markası Chicco'nun bu modeli sizin için harika bir seçenek olabilir. Wellbeing Manuel Göğüs Pompası'nın yumuşak dokulu ve ergonomik sağma sapı, kolay bir şekilde kavramanızı ve kullanmanızı sağlayarak sizi yormaz. Minimal bir tasarıma sahip olan ürün, her yere rahatlıkla taşıyabilme imkanı sunar. Cihaz, BPA içermeyen biberonu ile bebeğinizden ayrı kalacağınız zamanlarda beslenmesi için son derece ideal bir çözüm sunar.

Chicco Wellbeing Manuel Göğüs Pompası'nı detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

11. Sırt üstü uzanın ve gerisini ona bırakın

Konforlu ve rahat bir şekilde sütünüzü sağmak için iyi bir göğüs pompasına ihtiyacınız varsa Mochi Göğüs Pompası'nı tercih edebilirsiniz. Natürel vakumuyla süt sağımını kolaylaştıran Mochi Göğüs Pompası'nı sağma sırasında elinizde tutmanıza gerek kalmaz. Pompa ile sütünüzü sağmak için tek yapmanız gereken ürünü doğru bir şekilde göğse yerleştirmek ve arkanıza yaslanıp tüm işi ona bırakmak. Üstelik 120 ml'lik hacme sahip olan haznesine süt tıpasını takarak sağdığınız sütü muhafaza edebilirsiniz.

Çaba sarf etmeden sessiz bir sağım için kullanabileceğiniz Mochi Göğüs Pompası'nı buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

12. Küçük bir göğüs pompası ile emzirme dönemini uzatabilirsiniz

Emzirme döneminizi uzatmak ve rahatlıkla sütünüzü sağmak için Baby Bond Göğüs Pompası'nı inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda süt toplayıcı görevi gören bu modeli dilerseniz bebeğinizi emzirirken diğer göğsünüze yerleştirerek ekstra efor sarf etmeksizin sütünüzü sağabilirsiniz. Ayrıca pompa, natürel vakumu sayesinde bebeğinizi emzirmediğiniz durumlarda da göğüste biriken süt doluluğunu gidermenize ve daha sonra kullanım için sütünüzü muhafaza etmenize yardımcı olur. Gıdada kullanılabilen ve sağlığa zararlı olmayan materyaller ile üretilen göğüs pompasının tüm parçalarını ılık sabunlu su ile kolayca temizleyebilir ve yeniden kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ayrıca ürün, bulaşık makinesinin üst kısmında yıkamaya ve sterilize edilmeye de uygun.

Baby Bond markasının pratik kullanımlı göğüs pompasını detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

13. Seyahatlerde de rahatlıkla kullanabileceğiniz manuel bir süt pompası

Seyahatlerde bile gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir göğüs pompası arıyorsanız Beurer markasının bu modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Markanın manuel süt pompası, kompakt tasarımıyla ve kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. İki pompalama kademesi sayesinde rahat ve nazik bir sağım deneyimi sunan süt pompası aynı zamanda bebeklerde kolik ve rahatsızlığı azaltmayı sağlayan antikolik sistemli bir şişesi de bulunuyor. Nazik kullanım için rahat yüzeyli silikon yastığı olan süt pompasının tüm aksesuarları kolayca dezenfekte edilebiliyor.

Beurer marka manuel süt pompasını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

14. Büyük rahatlık sağlayan hem elektrikli hem pilli bir model

Konforlu bir sağım deneyimi için iyi bir göğüs pompası arayışınız varsa Ameda markasının Purely Yours Una adını verdiği hem elektrikli hem pilli çalışabilen bu modelini tercih edebilirsiniz. Markanın son derece kullanışlı olan göğüs pompası, sessiz çalışma özelliği sayesinde bebeğiniz uyurken süt sağım işlemini gerçekleştirmenizi sağlıyor. Vibrasyonsuz özelliği ile konforlu bir kullanımı olan cihaz, elektriğe erişiminizin olmadığı veya pilinin bittiği durumlarda manuel kiti sayesinde manuel olarak da kullanmanıza imkan tanıyor.

Ameda markasının iş yerinde bile hızlı ve sessiz bir şekilde süt sağmanıza olanak tanıyan Purely Yours Una Elektrikli Pilli Göğüs Süt Pompası'nı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

15. Göğüs ucunda oluşabilecek tahriş ve ağrıların önüne geçin

Bebeğiniz için süt sağmanızı kolaylaştıracak iyi ve hassas bir göğüs pompası arıyorsanız Baby Plus Tekli Elektrikli Göğüs Pompası, ihtiyaç duyduğunuz ürün olabilir. Pompa, göğüs ucunda oluşabilecek tahriş ve ağrıların önüne geçmek için ritim ayarı yapıyor. Ayrıca göğüs ucu başlığı, masaj etkisiyle sizi rahatlatarak süt oluşumunu destekliyor ve son derece rahat bir kullanım sunuyor. Sağım aparatı sayesinde sağılan sütü doğrudan biberon ya da süt saklama poşetine aktarmanıza olanak tanıyor. Ayrıca emzirmeyi destekleyen pompa, süt üretiminize de yardımcı oluyor.

Baby Plus Tekli Elektrikli Göğüs Pompası modelini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

