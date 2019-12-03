Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Katar Emiri'ne Körfez Zirvesi daveti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Riyad'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderler zirvesine davet etti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Kral Selman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 10 Aralık'ta düzenlenecek 40'ıncı KİK Zirvesi'ne katılması için Al Sani'ye davet mektubu gönderdi.

Kral Selman'ın davet mektubu KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Reşid el-Zeyani tarafından Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Al Sani'ye iletildi.

- Krizde çözüm sinyalleri

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde son dönemde çözüm sinyalleri dikkati çekiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Aralık 2018'deki 39. KİK Zirvesi de Umman yerine Suudi Arabistan'da yapılmıştı. Zirveye Katar, BAE ve Umman liderleri katılmamıştı.

