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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan BM'nin "savaş suçu" raporuna tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 22:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki: - "Bu rapordaki koalisyona yönelik suçlamalar, daha önceki yanlışların ve suçlamaların devamı olmaktan başka bir şey değildir"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'deki tarafların muhtemelen savaş suçu işlediğine dair raporuna tepki gösterdi.

Koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, yazılı açıklamasında, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2017 sonunda Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurduğu 3 kişilik heyetin "Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Husiler'in uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğine ve tarafların muhtemelen savaş suçu işlediğine" dair ikinci raporunu eleştirdi.

Maliki, "Bu rapordaki koalisyona yönelik suçlamalar, daha önceki yanlışların ve suçlamaların devamı olmaktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu raporun "bazı sivil toplum kuruluşlarından alınan belgelendirilmemiş iddialara" dayandığını ifade eden Maliki, koalisyonun "Yemen'deki operasyonlarının uluslararası insan haklarına uygun yürütülmesine özen gösterdiğini ve her türlü ihlal iddiasının araştırılması, sorumluların bulunması ve yargılanması konusunda da kararlı davrandığını" aktardı.

Maliki ayrıca, koalisyonun söz konusu rapora daha sonra hukuki ve kapsamlı bir cevap vereceğine de işaret etti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2017 sonunda Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurduğu 3 kişilik heyetin ikinci raporunda, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Husiler'in uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği ve tarafların muhtemelen savaş suçu işlediği belirtilmişti.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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