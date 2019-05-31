Suudi Arabistan’nın idam kararları konsolosluk önünde protesto edildi

Suudi Arabistan’da 2017 yılından beri hapiste olan üç alim için çıkardığı idam kararı nedeniyle İstanbul Konsolosluğu önünde bir protesto gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan’da 2017 yılında beri hapiste tutulan Selman El Avde, Ali El Ömeri ve Awd El Karni gibi âlimlerinin idam edilme kararları protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi tarafından Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu önünde gerçekleştirildi. Eylem nedeniyle polis konsolosluk önünde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, konsolosluğu çıkan yolu araç trafiğine kapattı.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başlayan eylemde, Arabistan aleyhinde sloganlar atıldı. Daha sonra bir basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Yunus Genç, İslam ülkelerinin birlik olması gerektiğini belirtti.

Körfezde yaşanan gelişmeleri endişe verici olduğunu aktaran Genç, “Muhtemelen ABD başta Körfez ülkelerini kullanarak İran’ı vurmanın, daha doğrusu Müslüman’ı Müslüman’a kırdırtmanın peşindedir. Suudi Arabistan’ın aralarında tanınmış İslam Alimi Selman El Avde’nin de yer aldığı üç siyasi tutukluyu, Ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Biz İslam ülkelerinin siyasi infazlarla değil, hukukun üstünlüğü, hak ve adaleti gözetme çabasıyla, barışı tesis etmesi gayretiyle dünya gündeminde yer alması gerektiğine inanıyoruz. Gazetecilere, duyarlılık sahibi kişilere kanaat önderlerine yönelik tutuklamaların ve idamların artışının Müslümanların birlikte yaşamasına bir faydası olmayacaktır. İslam ülkeleri Cemal Kaşıkçı vakasında olduğu gibi, izahı sıkıntılı meselelerle gündeme gelmemelidir. Müslümanların farklı mezheplerden, farklı düşüncelerden oluşu, birlikteliğe kardeşliğe engel değildir. Ancak Müslümanlar kardeştir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua edildi. Duadan sonra grup sessizce dağıldı.