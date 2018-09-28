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Tacikistan'da BDT Devlet Başkanları Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, başkent Duşanbe'de düzenlendi

DUŞANBE (AA) - Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Purlı Agamıradov katıldı.

Toplantıda, BDT üyesi ülkeler arasındaki ekonomik, askeri ve kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, BDT'deki dönem başkanlığı boyunca BDT ile BM arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise BDT üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin, karşılıklı ticarette ulusal paraların kullanımının arttırılmasının ve serbest ticaret anlaşması potansiyelinin tam olarak kullanılmasının önemini vurguladı.

Küresel ekonomik duruma rağmen üye ülkeler arasında ticaret hacminin arttığına dikkati çeken Putin, Ocak-Haziran döneminde BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yüzde 15 artarak, 85 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de ülkesinin, BDT bünyesindeki 10 kuruluşun faaliyetine yeniden katıldığını ve 2020'de BDT Devlet Başkanları Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise BDT'nin ekonomik temellerinin güçlendirilmesine ve ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Toplantı çerçevesinde, bilgi teknolojileri alanındaki suçlarla mücadele ile uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması ve kullanılmasında işbirliği yapılması bildirgeleri imzalandı.

Devlet başkanları, ayrıca 2021 yılının Bağımsız Devletler Topluluğu'nda Mimarlık ve Kentsel Kalkınma Yılı ilan edilmesini ve 2019 yılında BDT dönem başkanlığının Türkmenistan'a devredilmesini kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
BDT Bağımsız Devletler Topluluğu Tacikistan

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