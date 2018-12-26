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Tacikistan'da GSYH 2018'de yüzde 7,3 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman: - "2018 yılında ülke GSYH'si yüzde 7,3 arttı"

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 2018 yılında ülke GSYH'sinin yüzde 7,3 arttığını bildirdi.

Rahman, parlamentoda yaptığı konuşmada, bu yıl enflasyonun yüzde 5,4 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

2018 yılında ülke GSYH'sinin yüzde 7,3 arttığını bildiren Rahman, bu yıl ülke genelinde 150 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını, yurt dışına giden Tacik işçi sayısının yüzde 25 azaldığını söyledi.

Bu dönemde vatandaşların gelirinin yüzde 11 arttığını, ülkedeki yoksulluk oranının gerileyerek yüzde 29,5 olduğunu belirten Rahman, ülkenin çeşitli sektörlerinde gelişme sağlandığını kaydetti.

Rahman, ulaşım alanında kaydedilen gelişmelere de işaret ederek, "Son yıllarda Tacikistan'ı Çin, Afganistan ve Kırgızistan ile bağlayan uluslararası kara yollarının inşası, Özbekistan ile sınır kapıları ve demir yolunun yeniden açılmasıyla Tacikistan, ulaşım çıkmazının üstesinden geldi." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tacikistan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman

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