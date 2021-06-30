Tacizciye meydan dayağı! Polis gelene kadar linç ettiler

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, sokakta yürüyen bir kadına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Yanında bulunduğu esnada ilk önce kadının fotoğrafını çeken yabancı uyruklu kişi, daha sonrasında ise sözlü tacizde bulundu. Durumun farkına varan kadın, yabancı uyruklu kişinin telefonunu alarak evine doğru koştu ve durumu kocasına anlattı. O sırada telefonunu almak için kadının peşinden koşan yabancı uyruklu kişi, kadının kocası tarafından yakalandı. Daha sonrasında kadın, kocasına tacizci şahsın çektiği fotoğrafları gösterince, kadının kocası sinir krizi geçirerek yabancı uyruklu kişiye saldırdı.

POLİS GELENE KADAR LİNÇ ETTİLER

Mahalle sakinlerinin de katıldığı olayda, polis ekipleri gelene kadar yabancı uyruklu kişiye sokak ortasında linç edildi. Ekiplerin gelmesiyle mahallelinin elinden alınan kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yabancı uyruklu şahsın linç edilme anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

