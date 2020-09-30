Tahminler yanıldı: Pinterest 2020'nin en iyi sosyal medya şirketi oldu!

Instagram, Twitter veya Facebook... birçoğumuzun dahil olduğu, dolayısıyla hakkında konuşmadığı bir günü dahi olmadığı sosyal ağlar. Fakat bir sosyal medya ağı var ki gizliden gizliye 2020'ye en çok damga vuran isim oldu. O isim Pinterest'in ta kendisi.

2020'NİN EN DEĞER KAZANANI PİNTEREST OLDU

CNN'in haberine göre Pinterest, 2020'nin ilk 9 aylık periyodunda hisse değerini yüzde 125 artırdı. Facebook bu dönemde yüzde 25, Twitter yüzde 40 ve Snapchat ise yüzde 60 değer kazandı. İsmi geçen sosyal medya ağları değerlerini arttırsa da hiçbirini Pinterest'e yaklaşamadı. Bu sonuçla Pinterest, 2020 yılının ilk 9 aylık periyodunda hisse değerini en çok yükselten sosyal medya şirketi oldu. Bunun nedeni ise birkaç analiste göre Apple.

İOS 14 PİNTEREST'E OLAN İLGİYİ ARTIRDI MI?

Analistler, Apple'ın yeni görünümü sayesinde resim paylaşım sitesinin daha da iyi olduğunu düşünüyor. Apple bildiğiniz üzere iOS 14 ile birlikte daha fazla kişiselleştirme seçeneği sundu. Analistlerin teorisine göre ise bu seçenekler hakkında bilgi almak ve fikir edinmek isteyen iOS kullanıcıları ise belki de hiç uğramadıkları Pinterest'e uğradı ve uygulamayı normalden üç kat daha fazla indirmeye başladı. Kullanıcıların Pinterest'e ilgisi, doğal olarak reklamverenleri de Pinterest'e çekti. Bu da şirketin değerini arttırdı.