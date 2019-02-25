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Tahran'da dolar bozdurmak isteyen 2 yabancı öğrenciye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

İran'da döviz piyasasını manipüle etme suçlamasıyla gözaltına alınan 2 öğrenci, Tahran Üniversitesi yetkililerinin girişimleriyle serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Tahran Üniversitesi Rektörü Mahmud Nili Ahmedabadi, serbest piyasada dolar bozdurmak isterken gözaltına alınan 2 yabancı öğrencinin üniversite yetkililerinin girişimleri sonucu serbest bırakıldığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ahmedabadi, "2 yabancı öğrenci, çarşamba günü dolar bozdurmak için gittikleri Firdevsi Meydanı'nda polis tarafından döviz piyasasını manipüle etme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı." dedi.

Öğrencilerin üzerinde üniversite harçlarını yatırmak için 2 bin dolar bulunduğunu dile getiren Ahmedabadi, iki gün gözaltında tutulan öğrencilerin üniversite yetkililerinin çabaları sonrasında serbest bırakıldığını belirtti.

Öğrencilerin uyrukları hakkında bilgi vermeyen Ahmedabadi, ülkedeki yabancı akademisyen ve öğrenciler için şartların kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

İran'da geçen yıl dövizin hızlı yükselişi nedeniyle piyasadaki manipülasyonların önüne geçmek adına döviz alım satım izni bankalar ve belli sarraflara verilmişti. Dolar, devletin izin verdiği yerlerde sabit kur olan 4 bin 200 tümenden, serbest piyasada ise yaklaşık 13 bin 650 tümenden işlem görüyor.

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dolar döviz gözaltı İRAN Tahran Üniversitesi Rektörü Mahmud Nili Ahmedabadi

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