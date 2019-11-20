Tahran'da güvenlik güçlerinin cenaze töreni, "karşıt" gösteriye dönüştü

İran'da pazar günü benzin zammı protestolarında hayatını kaybeden 2 güvenlik görevlisinin başkent Tahran'daki cenaze törenleri, karşıt gösterilere sahne oldu.

Başkent'in Şehriyar ve Melerd ilçelerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, Devrim Muhafızları Ordusu mensupları ve Şii din adamlarının katılımıyla düzenlenen cenaze törenlerinde cuma gününden bu yana devam eden benzin zammı protestolarına tepki gösterildi.

Karşıt gösteriye dönüşen cenaze törenlerinde, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılarak, hükümetten "basiretli" olması ve yargı erkinden de katillerin cezalandırılması istendi.

Bu arada ülkedeki internet kesintisi ve iletişim kanallarının kısıtlı olması nedeniyle göstericilerin organize olamadığı ve bu nedenle dünden bu yana protestoların yer yer yaşansa da hafiflediği belirtiliyor.

- İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.