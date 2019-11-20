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Tahran'da güvenlik güçlerinin cenaze töreni, "karşıt" gösteriye dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

Tahran'da güvenlik güçlerinin cenaze töreni, "karşıt" gösteriye dönüştü

İran'da pazar günü benzin zammı protestolarında hayatını kaybeden 2 güvenlik görevlisinin başkent Tahran'daki cenaze törenleri, karşıt gösterilere sahne oldu.

Başkent'in Şehriyar ve Melerd ilçelerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, Devrim Muhafızları Ordusu mensupları ve Şii din adamlarının katılımıyla düzenlenen cenaze törenlerinde cuma gününden bu yana devam eden benzin zammı protestolarına tepki gösterildi.

Karşıt gösteriye dönüşen cenaze törenlerinde, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılarak, hükümetten "basiretli" olması ve yargı erkinden de katillerin cezalandırılması istendi.

Bu arada ülkedeki internet kesintisi ve iletişim kanallarının kısıtlı olması nedeniyle göstericilerin organize olamadığı ve bu nedenle dünden bu yana protestoların yer yer yaşansa da hafiflediği belirtiliyor.

- İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı.

İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu ve bu devlet desteğinin ilk bölümünü pazartesi gecesinden itibaren yatırmaya başladı.

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İRAN Tahran

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