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  4. Taksi durağı önünde kurşun yağdırdı, 42 gün sonra yakalandı

Taksi durağı önünde kurşun yağdırdı, 42 gün sonra yakalandı

11.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir ay önce polis merkezinin yanındaki taksi durağında çalışan Kani Dereli’yi silahla yaralayan Tolga T., polis ekiplerince yakalandı.

Serdivan iiçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki Serdivan Polis Merkezi yanında bulunan taksi durağı önünde 31 Aralık günü Kani Dereli, Tolga T. tarafından silahla bacağından vuruldu. Dereli hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tolga T.'yi Kocaali ilçesinde yakaladı. 4 farklı suçtan kaydı olan Tolga T., gözaltına alınarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. T.T.’nin buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(DHA)

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