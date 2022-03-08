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Taksici dehşeti kamerada! '150 lira kusma parası istedi'

08.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir taksi şoförü aracına binen çifti darbettiği görüntüler kameralara anbean yansıdı. Çiftin 2 yaşındaki çocuğunun etmesi nedeniyle taksicinin temizleme parası istemesi üzerine çıkan tartışmada taksici müşterisine parfüm şişesiyle saldırdı.

Taksici dehşeti kamerada! '150 lira kusma parası istedi'

Olay, dün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Ziya Oralay Caddesi üzerindeki evlerinden çıkan Muammer (32) ve Şeyma M. (25) çifti, çocukları Melis M. ile birlikte Tunalı Hilmi Caddesi’ne gitmek için taksiye bindi. Melis M., araç seyir halindeyken istifra edince arka koltuk kirlendi. Bunun üzerine çift, aracı durdurdu. Çift, koltuğu temizledikten sonra 25 liralık taksi ücretini ödeyip, yürüyerek yola devam etmek istedi. Ancak şoförün, koltuk kirlendiği gerekçesiyle temizletebilmek için 150 lira para istediği iddia edildi. Muammer M., bu ücreti ödemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı.

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Kavgaya dönen olayda şoför, araçtaki cam parfüm şişesiyle Muammer M.'nin kafasına vurdu. Taksi şoförü araya girmek isteyen kadını da tartakladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde taksi şoförünün parfüm şişesiyle müşterisine vurması ve yaşanan arbede yer aldı.

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"KUSMA PARASI OLARAK 150 LİRA İSTEDİ"

Yaralanan Muammer M., Hacettepe Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Başına 3 dikiş atılan ve darp raporu alan Muammer M., şikayetçi olacağını söyledi. Muammer M., kızı istifra edince inmek istediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Taksi ücretini ödedim, arka koltuğu da sildik. Ancak şoför benden kusma parası olarak 150 lira istedi. Ben vermeyeceğimi söylediğim anda bana saldırdı. Tekme atmaya başlayınca ben de ona karşılık verdim. Bir süre sonra arabasının içerisindeki parfüm şişesini alarak benim kafama vurdu. Orada eşim ve kızım vardı ve çok korktular. Bir kusma için bunu yapması yanlıştı. Eşim zaten tartışmadan önce o kusulan yeri sildi, buna gerek yoktu." (DHA)

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