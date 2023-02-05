Taksicilerden CHP iddiası! 600 km yol kat edip Ankara'ya geldiler... Genel Merkez önünde hareketli anlar

Plakaları iptal edildi, borç-harçla aldıkları taksileri bağlandı. Çerkezköy'de Kızılpınar Mahallesinde faaliyet gösteren 120 taksicinin iddiaya göre haksız yere plakası iptal edildi. Onlarca taksici yaklaşık 600 km yol kat edip CHP Genel Merkezinin önünde eylem yapmaya başladı.
ATV Haber'in haberine göre, şoförler plakalarını Tekirdağ Belediyesi büyükşehir olmadan önce, AK Parti döneminde almışlardı. Kızılpınar Mahallesi belde statüsündeydi.
İddialarına göre Büyükşehir Belediyesi, plakaları AK Partili belde belediyesinin encümen kararıyla alındığı gerekçesiyle iptal etti.
Aylardır işsiz olan taksi şoförleri Ankara'da CHP Genel Merkezi önüne gelip sloganlar atarak eylem yaptı.
Kredi kullandıklarını, borç içinde kaldıklarını belirten taksiciler "Haklıyız, hakkımızı isteriz" sloganları attı.