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Taksicilerden CHP iddiası! 600 km yol kat edip Ankara'ya geldiler... Genel Merkez önünde hareketli anlar

05.02.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plakaları belediye tarafından iptal edilince soluğu CHP Genel Merkezinin önünde aldılar. Tekirdağ Çerkezköy'de çalışan 120 taksici isyan etti. Aylardır işsiz olan taksi şoförleri Çerkezköy belediyesinin kararına tepki göstererek sloganlar atarken Genel Merkez binası önünde hareketli anlar yaşandı.

Taksicilerden CHP iddiası! 600 km yol kat edip Ankara'ya geldiler... Genel Merkez önünde hareketli anlar

Plakaları iptal edildi, borç-harçla aldıkları taksileri bağlandı. Çerkezköy'de Kızılpınar Mahallesinde faaliyet gösteren 120 taksicinin iddiaya göre haksız yere plakası iptal edildi. Onlarca taksici yaklaşık 600 km yol kat edip CHP Genel Merkezinin önünde eylem yapmaya başladı.

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ATV Haber'in haberine göre, şoförler plakalarını Tekirdağ Belediyesi büyükşehir olmadan önce, AK Parti döneminde almışlardı. Kızılpınar Mahallesi belde statüsündeydi.

İddialarına göre Büyükşehir Belediyesi, plakaları AK Partili belde belediyesinin encümen kararıyla alındığı gerekçesiyle iptal etti.

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Aylardır işsiz olan taksi şoförleri Ankara'da CHP Genel Merkezi önüne gelip sloganlar atarak eylem yaptı.

Kredi kullandıklarını, borç içinde kaldıklarını belirten taksiciler "Haklıyız, hakkımızı isteriz" sloganları attı.

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CHP taksi

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