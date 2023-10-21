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Taksicilere 'iban' ile dolandırıcılık tuzağı!

21.10.2023 18:17 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de taksicileri "iban at paranı atayım" diyerek dolandıran şahıs polis ekiplerince yakalandı. Emniyet ekipleri, taksicileri bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Taksicilere 'iban' ile dolandırıcılık tuzağı!

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda artan dolandırıcılık vakalarının ardından yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, taksicileri hedef alan dolandırıcılık olaylarına karışan şüpheli M.A., tespit edildi. Şüphelinin, taksicilere "iban at paranı atayım" şeklinde mesajlar göndererek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

AYNI TAKSİCİYİ İKİ KEZ DOLANDIRDI!

Aynı taksiciyi iki kez dolandırdığı öğrenilen şahsın, taksicilerin güvenini kazanarak para transferi yapmalarını sağladığı ve ardından bu paraları ele geçirdiği ortaya çıktı.

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Emniyet ekipleri, şüpheliyi yakalamak için düzenledikleri operasyonda başarılı oldu. Şahıs, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, taksicileri bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında hemen emniyet ekiplerine bilgi verilmesi gerektiği belirtildi. Şehirde taksicilik yapan kişilerde bazı taksicilerin aynı yöntemle dolandırıldığını ve bu kişinin emniyet ekiplerince yakalandığını aktardı.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri şehirde yer alan taksicileri bilgilendirerek dikkatli olunması noktasında uyardı.


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