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  4. Takside gasp dehşeti kameraya böyle yansıdı

Takside gasp dehşeti kameraya böyle yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de bir taksiye müşteri gibi binen gaspçı, bıçak tehdidi ile sürücünün cebindeki paraları alarak kaçtı. O anlar taksinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de taksi şoförünü durduran yüzünde koronavirüs salgını nedeniyle kullanılan maske bulunan bir kişi arka koltuğa oturarak gitmek istediği yeri söyledikten sonra cebinden bıçak çıkardı. Taksi şoförü Yılmaz Kasap'ın boynuna bıçağı dayayan kimliği belirlenemeyen soyguncu tüm paraların kendisine verilmesini istedi. Kasap çaresiz cebindeki 600 lirayı çıkarıp verirken, arka koltukta oturan kişi aracın durdurulmasını istedi. Taksi şoförü aracı durdurunca gaspçı kapıyı açarak hızla uzaklaştı. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan taksi şoförü daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Polis, araçtaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen soygun anını inceleyerek soyguncuyu tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.

(DHA)

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