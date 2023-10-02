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Taksim'de dehşet anları kamerada! Çivili sopa, zincir ve şişelerle böyle saldırdılar

02.10.2023 17:18 | Son Güncelleme:
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Taksim'de, iki gece kulübünün çalışanları, kapalı bir iş yeri önünde oturan Yeliz Özcan ile arkadaşı Mehmet İbili'yi 'Burada oturamazsınız' diyerek taciz ettikten sonra çivili sopa, zincir ve şişelerle darp etti. Çevredeki esnaf tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Taksim'de dehşet anları kamerada! Çivili sopa, zincir ve şişelerle böyle saldırdılar

Dehşete düşüren olay, 5 Eylül Salı günü, 02.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi, Şehbender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dövme sanatçısı Yeliz Özcan ile bir gece kulübünde çalışan arkadaşı Mehmet İbili, kapalı bir iş yerinin önündeki merdivenlerde otururken yanlarına gelen bir kişi kendilerinden rahatsız olduklarını ifade ederek 'Burada oturamazsınız, mekan sahibi istemiyor' dedi. Özcan, mekan sahibini tanıdıklarını söyleyerek, onun böyle bir şey söylemeyeceğini belirtti.

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POLİSE İHBARDA BULUNDULAR

İki arkadaş, önünde oturdukları iş yeri sahibinin yanına gitmek için ayağa kalktıkları sırada, sokak üzerindeki iki ayrı eğlence mekanında çalışan 6 kişi, ellerinde çivili sopalarla etraflarını sardı. Yeliz Özcan ile Mehmet İbili, kendilerini tehdit etmeye başlayan gruptan uzaklaşmak istedikleri sırada saldırıya uğradılar. Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ikiliden Yeliz Özcan, bir fırsatını bularak telefonla polise ihbarda bulundu.

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KAÇMAK İSTEDİLER AMA KURTULAMADILAR

Özcan ile İbili, saldırganlardan kaçmak isteseler de kurtulamadılar. Alt sokağa kadar kaçabilen Yeliz Özcan, eli sopalı grubun üzerlerine geldiğini görünce kendini korumak için yerden şişe alarak saldırganlara doğrulttu. Buna rağmen ikilinin çevresini saran kişiler saldırmaya devam etti.

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İki arkadaş tekrar kaçarken saldırganlar bu kez işletme önlerindeki sandalyelerin bağlanması için kullanılan demir zincirleri alarak peşlerine düştü. Bu sırada saldırıyı gören çevredeki esnaf araya girerek iki arkadaşın daha fazla darp edilmesini engellemeye çalıştı.

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SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sivil polisler saldırganları gözaltına aldı. Saldırı sırasında, kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları çivili sopa ve şişe darbeleriyle ağır yaralanan Yeliz Özcan ile Mehmet İbili, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafalarına 17 dikiş atılan Özcan ile İbili, polis merkezine giderek ifade verdi. Şikayetçi olunmaması nedeniyle saldırganlar da ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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İŞ YERİNE GELİP TEHDİT ETTİLER

Polis merkezindeki ifadelerinde saldırganlardan şikayetçi olmadıklarını belirten ikili, yaşananları birkaç gün sonra temin ettikleri güvenlik kameraları görüntülerinden izleyince savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. İbrahim İbili ayrıca, saldırganların, kendisinin bulunmadığı bir sırada iş yerine gelerek hakkında tehditler savrulduğunu iddia etti.

(DHA)

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darp saldırı taksim

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