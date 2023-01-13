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  4. Taksim’deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

Taksim’deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

13.01.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksim’deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.

Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi taksim

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