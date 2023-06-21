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Taksim'in göbeğinde korkunç olay! ABD'li turist lüks otelin balkon demirlerine kendini astı

21.06.2023 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'in merkezinde yer alan lüks otelde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki ABD vatandaşı Pauya Parsa, otelin 8’inci katındaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti. Otelin dışında asılı halde duran cansız bedeni gören Taksim'deki turist ve vatandaşlar ise büyük şok yaşadı.

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! ABD'li turist lüks otelin balkon demirlerine kendini astı

Beyoğlu'ndaki olay, saat 21.30 sıralarında Taksim Topçu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde otele giriş yaptığı öğrenilen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Pauya Parsa (28) isimli erkek şahıs, 8’inci kattaki otel odasının demir korkuluklarına bağladığı ipi boynuna geçirerek kendini aşağı bıraktı.

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Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri otel çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri balkonda asılı duran şahsa müdahale etti. Yapılan incelemelerin ardından ABD vatandaşı olduğu öğrenilen Pauya Parsa’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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TURİST VE VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARIYLA KAYDETTİ

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla balkonda asılı olan şahsı indirirken olay yeri inceleme ekipleri otel odası ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında yoldan geçen turist ve vatandaşlar ise yaşadıkları şokun ardından, korkunç olayı cep telefonuyla çekti.

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İncelemlerin ardından hayatını kaybeden Pauya Parsa isimli şahısın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (İHA)

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