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Taksim istasyonu ikinci bir emre kadar kapatıldı

31.05.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü nedeniyle polis Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

Taksim istasyonu ikinci bir emre kadar kapatıldı

Sosyal medyadaki eylem çağrıları üzerine polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişine bariyeler getirildi. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ise yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü.

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TAKSİM İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'un sosyal medyasıdan yapılan açıklama göre Taksim Metro İstasyonu'nun kapatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle: "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" (DHA)

Metro İstanbul'un açıklaması:


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