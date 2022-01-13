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  4. Taksimetre ücretini beğenmedi, taksiciyi çileden çıkardı!

Taksimetre ücretini beğenmedi, taksiciyi çileden çıkardı!

13.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyen yabancı uyruklu yolcu, ücret anlaşmazlığı yaşadığı taksiciyi çileden çıkardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, hakaretle devam etti. Yaşananlarsa cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Esenyurt’ta taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatı konusunda anlaşmazlık yaşayan taksici, olay anlarını telefonu ile kaydederek, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz” yolcuya hakaret etmeye başladı.

SÖZLÜ TARTIŞMA HAKARETE DÖNÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyerek parayı ödemek istemedi. Taksici, yolcuya fiyat tarifelerinin zamlandığını anlatmaya çalışsa da kadın para ödemeyi reddederken ikili arasında sözlü tartışma başladı. Yaşananlara sinirlenen taksici, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz” diyerek yolcuya hakaret etmeye başladı. İkili arasında yaşanan o tartışma anları ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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