Taksimetre ücretini beğenmedi, taksiciyi çileden çıkardı!

Esenyurt’ta taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatı konusunda anlaşmazlık yaşayan taksici, olay anlarını telefonu ile kaydederek, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz” yolcuya hakaret etmeye başladı.

SÖZLÜ TARTIŞMA HAKARETE DÖNÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyerek parayı ödemek istemedi. Taksici, yolcuya fiyat tarifelerinin zamlandığını anlatmaya çalışsa da kadın para ödemeyi reddederken ikili arasında sözlü tartışma başladı. Yaşananlara sinirlenen taksici, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz” diyerek yolcuya hakaret etmeye başladı. İkili arasında yaşanan o tartışma anları ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

