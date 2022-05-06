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  4. Taksiye binen yolculara “Bayram harçlığı” şoku! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Taksiye binen yolculara “Bayram harçlığı” şoku! Neye uğradıklarını şaşırdılar

06.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir taksiye binen kadınlar, yolculuk bitiminde “Bayram harçlığı” şoku yaşadı. Fazla yolcu aldığını, bu nedenle taksimetre ücretinin üzerine 10 TL harçlık yansıttığını söyleyen şoför, yolcular ile yaşanan kısa süreli tartışma sonrası olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddialara göre taksiye binen 5 kadın, yolculuk bitiminde taksicinin bayram harçlığı istemesiyle neye uğradığını şaşırdı.

TAKSİCİ BAYRAM HARÇLIĞI İSTEDİ

Taksiye normalde 4 kişinin bindiğini fakat iyilik yapıp 5 kişilik grubu aldığını ve bu nedenle bayram harçlığı istediğini belirten şoför, yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Farkında olmadan taksimetre ücretinin üzerine eklenen 10 TL’yi de ödeyen kadınlar ‘Hakkım helal olmasın, bu rüşvete girer” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmaların ardından şoför olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o tartışma anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Esenyurt
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