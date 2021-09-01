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Taliban'dan ABD, Fransa ve İngiltere bayraklı cenaze töreni

01.09.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin dün Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban özel kuvvetleri Kabil havaalanını ele geçirdi. 20 yıllık savaşın bitişini kutlayan Taliban basına yansıyan bir görüntü ile ise şaşkına çevirdi. Örgüt, Fransa, ABD, İngiliz bayrağı ve NATO ambleminin yer aldığı tabutlarda sahte cenaze töreni düzenledi.

Taliban'dan ABD, Fransa ve İngiltere bayraklı cenaze töreni

Taliban, son ABD kuvvetlerinin tahliye edilmesinden ve 20 yıllık savaşın sona ermesinden sonra havaalanı Hamid Karzai'nin kontrolünü ele geçirdi.

Bunun ardından Taliban, İngiliz, Amerikan, Fransız ve NATO bayraklarıyla örtülmüş sahte tabutları Afganistan sokaklarında dolaştırarak 'sevinç' gösterileri düzenledi.

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Joe Biden'ın askerlerinin Afganistan'ı terk etmesinden saatler sonra havaalanında dolaşan Taliban, silahlı gemilerin kokpitlerine ve ABD Hava Kuvvetleri Humvee'lerin içine oturdu. Devasa tank cephaneliğini, kitlerle dolu hangarları ve terk edilmiş helikopterleri didik didik aradı.

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''TARİHİ BİR GÜN''

Grubun baş sözcüsü Zabihullah Mücahid Kabil havaalanında bir açıklama yaparak zaferlerini kutladığını duyurdu. Mücahid, Afganistan'ı tebrik ederim... Bu zafer hepimizin. Tarihi bir gün ve tarihi bir an. Ülkemizi büyük bir güçten kurtardığımız bu anlardan gurur duyuyoruz'' dedi.

ABD birlikleri, ayrılmadan önce ise 70'ten fazla uçağı ve düzinelerce zırhlı aracı imha ettiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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