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Talihsiz ölüm! Evinin önünde düşen kadın hayatını kaybetti

25.10.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, evinin önünde düşen 59 yaşındaki kadın yerde hareketsiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Talihsiz ölüm! Evinin önünde düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesindeki olay dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Beklioglu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde yere düşen 59 yaşındaki Raziye K., düştüğü yerden bir daha kalkamadı.

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DÜŞTÜĞÜ YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası evinin önünde düşen Raziye K.’nın hayatı kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Raziye K.’nın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme devan ederken Raziye K.’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak. (İHA)

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vefat Kastamonu Cide

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