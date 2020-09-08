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  4. Tam 2 metre 17 santim! Dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi

Tam 2 metre 17 santim! Dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çerkezköy Balık Pazarı’nda dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi. 2 metre 17 santim uzunluğunda 141 kilo olan balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tam 2 metre 17 santim! Dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi. Edirne’nin Enez ilçesinde yakalanan dev orkinos balığı, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Yaklaşık 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo olan balığı görenler çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.

'DAHA ÖNCE BU BÜYÜKLÜKTE BİR BALIK GÖRMEDİK'

İlçede yaklaşık 30 sene balıkçılık yapan Bekir Sal, daha önce bu kadar büyüklükte bir balık görmediğini belirterek, “Orkinos Balığı Edirne’nin Enez ilçesinde tutuldu. Biz de oradaki halden alıp, vatandaşlarımıza kaliteli balık yedirmek amacıyla Çerkezköy’e getirdik. 2 metre 17 santim uzunluğundaki orkinos balığımız yaklaşık 141 kilo. Kilosu 30 liradan satışa sunuldu” dedi.

Kaynak: İHA

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