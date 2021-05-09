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Tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı? Tam kapanma uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...

09.05.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma tedbirleri devam ediyor. Yapılan son Kabine toplantısının ardından alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirilen tedbirler 17 Mayıs'a kadar sürecek. Vatandaşlar Tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı sorusunu merak ediyor. Peki tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı? Tam kapanma uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma tedbirleri sürerken, vatandaşlar tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı sorusunun yanıtını arıyor. Peki tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı?

TAM KAPANMA UZATILDI MI? TAM KAPANMA 19 MAYIS'A MI UZATILDI?

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden video konferans vasıtasıyla bağlandı ve birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen, 'Tam kapanma uzatılacak mı?' sorusuna da yanıtlar verdi.

Geçtiğimiz 2020 senesinden beri devam eden koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor.
Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle her birinize Rabb'imden başarılı ve sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum."

Programa katılım gösteren Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kelepircioğlu, liseli gençler olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni aktif kullandıklarını söyleyip, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu sordu.

Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor." şeklinde yanıt verdi.


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Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma

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