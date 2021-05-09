Tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı? Tam kapanma uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma tedbirleri sürerken, vatandaşlar tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı sorusunun yanıtını arıyor. Peki tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzatıldı?

TAM KAPANMA UZATILDI MI? TAM KAPANMA 19 MAYIS'A MI UZATILDI?

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden video konferans vasıtasıyla bağlandı ve birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen, 'Tam kapanma uzatılacak mı?' sorusuna da yanıtlar verdi.

Geçtiğimiz 2020 senesinden beri devam eden koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor.

Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle her birinize Rabb'imden başarılı ve sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum."