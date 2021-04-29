Tam kapanma bu akşam başlıyor! İşte tüm ayrıntılar

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Uygulamayla, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilirken, şehirlerarası seyahat izne bağlandı. Zincir marketler de haftada 6 gün açık olacak.

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bu akşam saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmasına izin verilmeyecek.

Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

KONAKLAMA TESİSLERİ SADECE SEYAHAT İZİN BELGESİ OLANLARA HİZMET VERECEK

Kısıtlama döneminde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.

Konaklama tesisleri sadece seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERE İZİN VERİLMEYECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.

HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK

Belirtilen dönemde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecek.

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı durumu olmaması halinde yolcular araca alınacak.