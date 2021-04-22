Tam kapanma kararı alınır mı? Tam kapanma nedir?

Vaka sayılarının dün 61 bin seviyesine çıkarak rekor kırdığı ülkemizde, Ramazan ayı için tam kapanma sinyalleri verildi. Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart’ta sona ereceği ve uzatılmayacağı uzun süredir söyleniyordu. Ancak dün açıklanan ani bir kararla Kısa Çalışma Ödeneği’nin 3 ay daha uzatılacağı kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte akıllarda normalleşme yerine, tam kapanmanın geleceği konuşulmaya başlandı. Gözler yeni kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedene tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.

Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken “aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri”. Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve işyeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.