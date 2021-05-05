Tam kapanmada denetimler sıklaştı! İstanbul'da çevik kuvvet sahaya indi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, koronavirüs salgını kapsamında başlayan tam kapanma yasağı ile birlikte yapılan denetimlere ilk defa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

DRONE İLE HAVADAN DESTEK

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen noktalarda denetimlerin güçlendirilmesi için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü de drone ile havadan destek sağladı.

TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Hem karada hem havada oluşturulan kontrol noktalarında 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanma yasağına uymayan, araçlarıyla seyir halinde tespit edilen sürücüler durdurularak kontrol edildi.

ÇEVİK KUVVET DE SAHADA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince güçlendirilen noktalardaki denetimlerin artırılarak devam edeceği belirtildi.

(İHA)

