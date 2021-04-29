Tam kapanmada iç hat uçuşlarında izin belgesi şartı

İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri konulu 26.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan Tam Kapanma Dönemi’ne girilecektir. İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde söz konusu dönemde yapılacak yurt dışı seyahatlere ilişkin herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma getirilmemiştir. Bu çerçevede; yurt dışı bağlantılı (geliş ya da gidiş) uçakla seyahat edecek yolcuların yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır" denildi.

İÇ HATLARDA İZİN ALINARAK SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Tam kısıtlama ile seyahat izin belgesi zorunluluğunun başlayacağının hatırlatıldığı açıklamada şunlar yer aldı: "İçişleri Bakanlığı’nın anılan genelgesinde belirtilen zorunlu haller nedeniyle yurt içinde seyahat etmesi gereken vatandaşlarımız ise zorunlu halin varlığını belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ilgili Seyahat İzin Kurulu’ndan izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Bu çerçevede; İstanbul ve çevre illerinde bulunan vatandaşlarımızdan aşağıda sayılan zorunlu haller nedeniyle yurt içinde İstanbul Havalimanı’nı kullanarak hava yolu ile seyahat edeceklerin gidiş uçuşlarına başlamadan önce İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği-Seyahat İzin Kurulu’ndan veya ilgili valilik/kaymakamlıktan seyahat izni almaları ve sorulduğunda seyahate izin verildiğine ilişkin cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj ile birlikte HES kodunu ibraz etmeleri gerekmektedir."