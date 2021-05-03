HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tam kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı!

Tam kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı!

03.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da psikolojisi bozulan ve aile bireylerine zarar veren kişi, evden uzaklaştırma cezası aldı. Tam kapanmada sokakta kalan şahıs, ortalığı birbirine kattı. Güçlükle sakinleştirilen şahıs, polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojisi bozulan Süleyman Ş. bir süre önce aile bireylerine zarar vermeye başladı. Bu nedenle aile şikayetçi olunca Süleyman Ş.’ye evden uzaklaştırma kararı çıktı. Yeni tip korona virüs nedeniyle tam kapanma da başlayınca şahıs gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldı. Buna sinirlenen Süleyman Ş. sokakta dükkanların kepenklerine zarar vermeye başladı. Vatandaşlar durumu polise haber verdi.

EKİPLERE SALDIRDI, ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Olay yerine gelen ekibe de saldıran şahıs, yoldan geçen araçların da önünü kesti. Sokakta dolaşan Süleyman Ş.’ye polis biber gazıyla müdahale etti. Ancak buna rağmen sokak ortasında yatan şahıs araçların altında kalma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada polis megafondan “Tam kapanma var herkes evine” diyerek uyarıda bulundu.

Süleyman Ş. bir süre sonra sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

AW310726_13

AW310726_10

AW310726_06

AW310726_02

AW310726_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklamasıİçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis pandemi Adana tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.