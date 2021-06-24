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Tamamen elektrikli Jaguar I-PACE’den bir başarı daha

24.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar’ın tamamen elektrikli performans SUV’u Jaguar I-PACE ile Olimpiyat ve Dünya şampiyonu bisikletçi Elinor Barker, Everesting mücadelesi için bir araya geldi.

Tamamen elektrikli Jaguar I-PACE’den bir başarı daha

Elinor Barker’ın Jaguar I-PACE ile tek şarjla Everesting mücadelesini tamamlamayı başardığı Great Dun Fell Dağı’ndaki asfalt yol, yüksek rakımıyla birlikte dik yokuşları ve kompleks virajlarıyla da biliniyor. Great Dun Fell Dağı’nın 848 metrelik yüksekliği donma noktası sıcaklıklarına ulaşan iklim zorluklarını da beraberinde getirirken, aynı zamanda Jaguar I-PACE’in her türlü yol koşuluyla en iyi şekilde başa çıkabildiğini de yeniden kanıtlamış oldu.

Jaguar I-PACE ve Olimpiyat ve Dünya şampiyonu bisikletçi Elinor Barker

YÜKSEK RAKIM, KESKİN VİRAJLAR VE DİK YOKUŞLAR

Son dönemlerde bisikletçilerin favori aktivitelerinden biri haline gelen Everesting meydan okuması ancak Everest Dağı’nın toplam yüksekliği olan 8.848 metrelik mesafenin kat edilmesiyle tamamlanabiliyor. Bunun için Elinor Barker, Jaguar I-PACE ile bir rampa boyunca tekrarlı bir şekilde inip çıkarak 11,6 kilometrelik başlangıç noktasına dönüş mesafesi de dahil olmak üzere toplamda 199,6 kilometre yol kat etti. Bisikletçiler tarafından “İngiltere’nin Mont Ventoux’sü” olarak da bilinen Great Dun Fell Dağı, İngiltere’deki en yüksek rakımlı rotaya da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, asfaltın oldukça dar olduğu yol üzerinde meydan okumanın başlangıç noktasından zirveye kadar uzanan tırmanış rotasına çok sayıda keskin viraj ve eğimi yüzde 20’ye varan yollar eşlik ediyor.

Jaguar I-PACE Everesting challenge (1)

Yeni Jaguar E-PACE Türkiye’deYeni Jaguar E-PACE Türkiye’de

REJENERATİF FRENLEME SAYESİNDE DAHA FAZLA MENZİL

Elinor, 16 tur boyunca I-PACE’in rejeneratif frenleme teknolojisini kullanarak elde ettiği ilave yüzde 60’lık enerji geri kazanımı ile mücadeleyi tamamlamayı başardı. Ayrıca, enerji bakımından oldukça zorlayıcı olmasına rağmen enerjisinin yüzde 31’ni, yani 128 kilometrelik sürüş menzilini de muhafaza edebildi. Jaguar I-PACE’de kullanılan rejeneratif frenleme teknolojisi sayesinde elde edilen enerji geri kazanımı sistemi aracın özellikle yokuş aşağı inişlerde 0,4 G'ye kadar yavaşlama imkanı sağlarken aynı zamanda aracın bataryasını da şarj ediyor. Jaguar Racing'in Formula E programından faydalanarak geliştirdiği sistem, bir yarışta yaklaşık yüzde 30’luk ek enerji sağlıyor.

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