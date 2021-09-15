HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Tamamı 18 ayar altından yapıldı! Tuvalet 'Amerika' hâlâ kayıp!

Tamamı 18 ayar altından yapıldı! Tuvalet 'Amerika' hâlâ kayıp!

15.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Amerika' adlı tuvalet, 14 Eylül 2019'un erken saatlerinde İngiltere’nin Oxfordshire kentinde yer alan Blenheim Sarayı'ndaki bir sanat sergisi esnasında çalındı. Altın tuvalet o zamanlar 6 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon dolar) değerindeydi ve sigortacılar tarafından bulana 100 bin sterlinlik bir ödül teklif edildi. Tamamı 18 ayar altından yapılan klozet hala kayıp ve çalınmasından iki yıl sonra kimse hırsızlıkla suçlanmadı.

Tamamı 18 ayar altından yapıldı! Tuvalet 'Amerika' hâlâ kayıp!

İngiltere'deki Blenheim Sarayı'ndan iki yıl önce çalınan altın klozete ilişkin soruşturma hala sürüyor. 6 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon lira) değerindeki "Amerika" adlı tuvaletin çalınmasına ilişkin hiç kimse gözaltına alınmazken, polis altın klozetin çoktan eritilmiş olabileceğini düşünüyor.

Şimdiye kadar olaya ilişkin yedi kişi tutuklandı, ancak hiçbiri hırsızlıktan suçlanmadı. Bir çete 18. yüzyıldan kalma görkemli saraya girip klozeti söktü. Aynı zamanda, tuvaletin binaya döşenmesi nedeniyle "önemli hasara ve su basmasına" neden oldu.

"ARTIK KİMSE ARAMIYOR"

Bununla birlikte altın klozet, işlevsel bir tuvalet olmasına rağmen çalınmadan önce iki gün boyunca İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçası olarak sergilendi.

Sigorta şirketi Fine Art Specie Adjusters’ın yöneticisi (FASA) Philip Austin, klozeti bulanlar için ödülün hala geçerli olduğunu belirterek, "Henüz kimse ödül parası için öne çıkmadı. Başlangıçta çok sayıda ihbar aldık ama artık kimse aramıyor” dedi.

Diğer taraftan soruşturmayı yürüten polisler, tutuklananların serbest bırakıldığını ve herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi. Bir Blenheim Sarayı sözcüsü ise devam eden soruşturma nedeniyle yorum yapamayacağını açıkladı.

''ÇOKTAN ERİTİLMİŞ OLABİLİR''

Thames Vadisi Polis ve Suç Komiseri Matthew Barber, altın klozeti kurtarmanın zor olacağını belirterek, "O tuvaleti bir daha görebilecek miyiz? Dürüst olmak gerekirse altının çoktan eritildiğini düşünüyorum. Eğer o kadar büyük miktarda altınınız varsa, onu öyle ya da böyle elden çıkarmak istersiniz. Onu kurtarabilirsek harika olur ama eskisi gibi bulacağımıza inanmıyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpek balığını elleriyle yakaladı!Köpek balığını elleriyle yakaladı!
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
2 tonluk annenin görülmemiş sevgisi!2 tonluk annenin görülmemiş sevgisi!
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren salep sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren salep sorusu

Kalbinden bıçaklandı, can havliyle koştu

Kalbinden bıçaklandı, can havliyle koştu

Covid-19’da ölüm nedeni sepsis

Covid-19’da ölüm nedeni sepsis

İlk kez görüntülendi! Bu ay tamamlanıyor

İlk kez görüntülendi! Bu ay tamamlanıyor

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Fotoğraf çekiminde gelin ve damada şok!

Fotoğraf çekiminde gelin ve damada şok!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.