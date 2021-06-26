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Tamir etmeye çalışırken hayatını kaybetti! Kahreden detay

26.06.2021 04:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde TIR’ın arızalanan fren körüğünü tamir için gelen Yasin Akgün (32), körüğün patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Yasin Akgün’ün, Emirdağ’a bağlı Gömü Belde Belediyesi’nde zabıta görevlisi olarak çalıştığı, zaman zaman da tamircilik yapan babasına yardımcı olduğu öğrenildi.

Tamir etmeye çalışırken hayatını kaybetti! Kahreden detay

Olay, saat 20.30 sıralarında Emirdağ-Bolvadin karayolu Taşıyıcılar Kooperatifi tesisinde meydana geldi. Fren körükleri arıza yapan TIR’ın şoförü, tamir için usta çağırdı. Bozulan fren körüğünü onarmaya çalışan Yasin Akgün, arızanın giderilmesi için TIR’ın altında çalışmaya başladı.

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GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Akgün'ün çalıştığı sırada fren körüğü gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte yerinden fırlayan körükteki yay, Akgün’ün vücuduna isabet etti. Çöken aracın altında ezilerek sıkışan Yasin Akgün, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akgün’ün cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAMİRCİLİK YAPAN BABASINA YARDIMCI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yasin Akgün’ün, Emirdağ’a bağlı Gömü Belde Belediyesi’nde zabıta görevlisi olarak çalıştığı, zaman zaman da tamircilik yapan babasına yardımcı olduğu öğrenildi. Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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