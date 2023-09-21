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  4. Tamir için bırakılan otomobili hurdaya çevirdi! Çok sayıda yaralı var

Tamir için bırakılan otomobili hurdaya çevirdi! Çok sayıda yaralı var

21.09.2023 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sahibi tarafından kaportacıya bırakıldığı, tamircinin bir yakının ise araçla ailesini ziyarete gittiği öğrenildi.

Tamir için bırakılan otomobili hurdaya çevirdi! Çok sayıda yaralı var

İnegöl'deki kaza, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet ile Akhisar mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Akhisar Mahallesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne seyir halinde olan T. Y. A. (22) yönetimindeki hafif ticari, sollama yaparken karşı yöne geçen sürücü H. F. (27) yönetimindeki başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile cipteki yolcular H. F. (26), S. F. (15), O. F. (4) ve D. F. (7) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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TAMİRE BIRAKILAN ARAÇLA KAZA YAPTI

Kaza yapan aracın, sahibi tarafından kazadan önce kaportacıya onarım için bırakıldığı, tamircinin yakını H. F.'nin kaportacıya bırakılan araçla ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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trafik kazası Bursa

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