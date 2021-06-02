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Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı

02.06.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de 2 çırak, işyerlerine tamir için bırakılan polis otosunu alıp, sanayi sitesi içinde zikzak çizerek tur attı. Çıraklar, pitbull cinsi köpeği de çaldı. Köpeği çalınan esnafın şikayetiyle gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakılırken, köpek sahibine teslim edildi.

Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı

Olay geçen pazar Başaksehir'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Arızalandığı için bir polis otosu buradaki tamirciye bırakıldı.

ÇIRAKLAR ARACI KAÇIRDI

Burada çalışan iki tamirci çırağı arızası giderilen araçla kaçırdı. Çıraklar bir süre zikzak çizerek kullandıkları araçla başka bir iş yerinin önünde durdu. C.G. ve İ.A. isimli iki şüpheli buradaki pitbull cinsi köpeğin zincirini çözdü ve polis otosuna aldı. Çıraklar daha sonra kendi iş yerlerine dönerek aracı bıraktı. Köpeği çalınan iş yeri sahibi E.Ş., güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek, şikayetçi oldu. İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Köpek, sahibine geri verilirken, İ.A. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan 2 çırağın polis otosu ile tur atmaları ve köpeği çaldıkları işy erinin önünde durmaları güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Başakşehir
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