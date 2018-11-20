Tanık eski astsubaydan ankesörlü telefon itirafı

Güllü, Genelkurmaya gittiğinde sanıklardan eski albay Murat Korkmaz'ın olası terör saldırısı için çevre emniyeti alacaklarını emretmesi üzerine kapalı bir binada sabaha kadar oturduğunu iddia etti.

Olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olduğunu ve komutanı eski albay Murat Korkmaz'ın "tatbikat" emri vermesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittiğini belirten Güllü, oradan da Genelkurmay Başkanılığı Karargahına gönderildiğini ileri sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Genelkurmaydaki 11 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutulması yönündeki savcılık mütalaasını reddettiğini bildiren Güllü, darbecilerle birlikte hareket etmediğini savundu.

Güllü, FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını ve "ByLock" kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

- İletişim ankesörden

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, eski astsubay İbrahim Çölkesen hakkında beyanda bulunan tanık Y.K'nin duruşma salonunda dinleneceğini bildirdi.

Bunun üzerine huzura alınan tanık Y.K, davanın sanıklarından İbrahim Çölkesen ile astsubay hazırlık okulunda eğitim gördüğü dönemde tanıştığını ve birlikte örgüt evlerine gittiklerini belirtti.

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefondan iletişim kurduğunu anlatan tanık eski astsubay Y.K, şunları söyledi:

"İbrahim'le Balıkesir astsubay hazırlama okulunda tanıştık. Benim yan bölüğümdeydi. Orada hafta sonları çarşı izinlerinde sohbetlere giderdik. FETÖ elebaşının kitaplarını okuyorduk. Bizden sorumlu Yusuf kod adlı şahıs vardı. Ankesörle haberleşmemiz oluyordu. Bana ulaşamazsa mahrem abi, sohbete gelen başkasını arıyordu, o da diğerlerine iletiyor ve sonra buluşuyorduk."