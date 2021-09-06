Tanju Özcan: CHP, Bolu Belediye Başkanını uyarı için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Kararı CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıkladı.

Faik Öztrak, "Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarı için sevk edilmesine MYK'da oy birliği ile karar verdik" dedi.

Tanju Özcan'ın bebek sahibi olmak istediğini söyleyen kadına yönelik ifadeleri tepki çekmişti.

Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyruklulara ve mültecilere, su faturası ve vergide 10 kat zam yapacağını söylemesi de tartışma yaratmıştı.

Özcan tepkilere karşın tavrında ısrar etmiş ve "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" demişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen ay Tanju Özcan hakkında "görevi kötüye kullanma", "nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin yanı sıra birçok kişi Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özcan ise CHP MYK'da durumunun görüşüleceğini öğrendikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve Fetöcülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" açıklaması yapmıştı.