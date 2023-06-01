HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Tanju Özcan'dan CHP'ye olağanüstü kurultay çağrısı: MYK'nın istifası yetmez, gaz alma operasyonu bu

Tanju Özcan'dan CHP'ye olağanüstü kurultay çağrısı: MYK'nın istifası yetmez, gaz alma operasyonu bu

01.06.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan olağanüstü kurultay çağrısı geldi. CHP'li Özcan, partisinin yönetimini sert sözlerle eleştirerek "MYK'nın istifası yetmez. Gaz alma operasyonu bu. Olağanüstü kurultay, Sayın Genel Başkan'ın daveti ile toplanmalı" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan CHP'ye olağanüstü kurultay çağrısı: MYK'nın istifası yetmez, gaz alma operasyonu bu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından MYK'daki 17 üye istifa etti.

"HESAP SORACAK EN ÜST KURUL KURULTAYDIR"

Partisi hakkındaki çıkışlarıyla da sık sık gündem olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ise yine dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP'ye acil olarak olağanüstü kurulay çağrısı yapan Özcan Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"CHP MYK'nın istifası yetmez!!! Gaz alma operasyonu bu…Derhal, hem de hiç vakit kaybı olmaksızın olağanüstü kurultay, Sayın Genel Başkan'ın daveti ile toplanmalı. Çünkü hesap soracak en üst kurul kurultaydır."

MYK1

İMAMOĞLU'NA DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tanju Özcan seçimin ardından yaptığı paylaşımlarda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmiş, Ekrem İmamoğlu'na ise CHP'nin başına geçmesi çağrısı yapmıştı. Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde..."Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...
'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası
Altılı masa liderlerine çok konuşulacak sözler! 'Kılıçdaroğlu ile birebir görüştüm' Altılı masa liderlerine çok konuşulacak sözler! 'Kılıçdaroğlu ile birebir görüştüm'
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Kur korumalı mevduat için yeni karar

EYT’lilere bayram ikramiyesi ve avans ödemesi

EYT’lilere bayram ikramiyesi ve avans ödemesi

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? Açıklama geldi

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? Açıklama geldi

İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

Sinan Oğan için iki senaryo!

Sinan Oğan için iki senaryo!

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan

İlginizi Çekebilir

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.