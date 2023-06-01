Tanju Özcan'dan CHP'ye olağanüstü kurultay çağrısı: MYK'nın istifası yetmez, gaz alma operasyonu bu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından MYK'daki 17 üye istifa etti.

"HESAP SORACAK EN ÜST KURUL KURULTAYDIR"

Partisi hakkındaki çıkışlarıyla da sık sık gündem olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ise yine dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP'ye acil olarak olağanüstü kurulay çağrısı yapan Özcan Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"CHP MYK'nın istifası yetmez!!! Gaz alma operasyonu bu…Derhal, hem de hiç vakit kaybı olmaksızın olağanüstü kurultay, Sayın Genel Başkan'ın daveti ile toplanmalı. Çünkü hesap soracak en üst kurul kurultaydır."

Derhal, hem de hiç vakit kaybı olmaksızın olağanüstü KURULTAY Sn Genel Başkanın daveti ile toplanmalı…çünkü hesap soracak en üst kurul Kurultaydır. — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 1, 2023

İMAMOĞLU'NA DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tanju Özcan seçimin ardından yaptığı paylaşımlarda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmiş, Ekrem İmamoğlu'na ise CHP'nin başına geçmesi çağrısı yapmıştı. Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.



