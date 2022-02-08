HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Tanju Özcan’dan ‘erken seçim’ iddiası: ‘İnşallah muhalefet hayır demez!!!’

Tanju Özcan’dan ‘erken seçim’ iddiası: ‘İnşallah muhalefet hayır demez!!!’

08.02.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. İktidarı erken seçime götürecek bir açıklama yapacağını öne süren Özcan ‘inşallah muhalefet hayır demez!’ dedi.

Tanju Özcan’dan ‘erken seçim’ iddiası: ‘İnşallah muhalefet hayır demez!!!’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özcan saat 12.00’da yapacağı açıklamanın AK Parti iktidarını erken seçime götüreceğini iddia ederek muhalefete de çağrıda bulundu.

Tanju Özcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu gün saat 12:00 de Türkiye’yi aydınlığa çıkartacak... Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım... İnşallah muhalefet hayır demez!!!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu ve Yavaş'tan art arda paylaşım: "Tuhaf ama gerçek"İmamoğlu ve Yavaş'tan art arda paylaşım: "Tuhaf ama gerçek"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklamaŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklama
Eminönü'nde görüntülendi! "İstanbul'da ilk defa görüyoruz"Eminönü'nde görüntülendi! "İstanbul'da ilk defa görüyoruz"
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

3 dadı tuttu! İşte bir dadının ücreti

3 dadı tuttu! İşte bir dadının ücreti

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.