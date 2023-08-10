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Tanju Özcan 'Hangi partiden aday olacaksınız?' sorusuna yanıt verdi! İYİ Parti ve AK Parti detayını canlı yayında açıkladı

10.08.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimler öncesi "Hangi partiden aday olacaksınız?" sorusuna yanıt verdi. 'İYİ Parti ile görüşüyor' iddialarına da yanıt veren Özcan, AK Parti de dahil olmak üzere birçok partiden teklif aldığını açıkladı.

Tanju Özcan 'Hangi partiden aday olacaksınız?' sorusuna yanıt verdi! İYİ Parti ve AK Parti detayını canlı yayında açıkladı

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TV100'de katıldığı programda konuşan Özcan, "Hangi partiden aday olacaksınız?" sorusuna yanıt verdi.

"KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDEKİ BİR CHP'DEN ADAY OLMAYACAĞIM"

Özcan "Gerekçeli karar geldikten sonra CHP'yi mahkemeye vereceğim. Mahkeme partiye dönüş kararı verse bile ben Sayın Kılıçdaroğlu değişmediği sürece, onun liderliğindeki bir CHP'den aday olmayacağım. Bunu net olarak da söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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İYİ PARTİ'DEN TEKLİF GELDİ Mİ?

"İYİ Parti ile görüşüyor musunuz? Teklif geldi mi? Gelirse kabul eder misiniz?" sorularına da yanıt veren Özcan, şu ifadeleri kullandı;

"İYİ Parti ile görüşmüyorum. Sadece Meral Hanımla bayramda görüştüm. Bazı değerlendirmelerde bulunduk. Şu anki eğilimim bağımsız aday olma yönünde."

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"AK PARTİ'DEN DE TEKLİF GELDİ"

Bir çok partiden teklif geldiğini söyleyen Özcan "AK Parti'den de geldi. Bu resmi kanallardan ziyade kişiler üzerinden oldu. Ama ben kendilerine de ilettim. Ben sayın Erdoğan'la çalışamam. Benim ilkelerim büyük oranda Erdoğan'la ölçüşmüyor." dedi.

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Tanju Özcan Yerel seçim Bolu

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