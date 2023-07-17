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Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş arasında 'koltuk fırlatma' tartışması! Canlı yayında tansiyon yükseldi

17.07.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmek için yürüdüğü Ankara'da, CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci Barış Yarkadaş arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı. Özcan kendisini eleştiren Yarkadaş'ın da fırlattığı kartın Kılıçdaroğlu'na isabet ettiğini ve bundan dolayı tekrar milletvekili olamadığını iddia etti. Buna sinirlenen Yarkadaş ise "Ben Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam." dedi.

Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş arasında 'koltuk fırlatma' tartışması! Canlı yayında tansiyon yükseldi

CHP'de partide kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, istifa ve değişim çağrısı için Ankara'ya yürümüştü. Günler süren yürüyüşün sonunda CHP Genel Merkezi önünde konuşma yapan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert sözler sarf ederek, otobüsün üzerinden de koltuk fırlatmıştı.

Açıklamaları ve yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Tanju Özcan, tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk oldu. Özcan ile gazeteci Barış Yarkadaş arasında ise canlı yayında 'koltuk fırlatma' tartışması yaşandı.

"GENEL BAŞKAN'A ATTIM TEPKİ OLARAK"

Koltuk fırlatma olayını Özcan "Ben o koltuğu Genel Başkan’a attım tepki olarak. Hatta kendim için de attım benim için önemli değil diye" ifadelerini kullandı. Özcan'a tepki gösteren Barış Yarkadaş ise "Keşke orada Belediye Başkanlığı’ndan da istifa etseydin" dedi.

Özcan "O zaman Bolu’yu belediye başkansız bırakamazdım. Sadece CHP oylarıyla seçilmedim ben." ifadelerini kullandı. Koltuk fırlatılmasını eleştiren Yarkadaş'ın "CHP’lilerin oylarını alıp Genel Merkez’de koltuk fırlatmak olur mu?" sözlerine Özcan "Ne yapacağım, bırakmıyor koltuğu. Kurulmuş koltuğa, başarısız olmuş." yanıtını verdi.

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"KARTI ATMIŞ KILIÇDAROĞLU'NA İSABET ETMİŞTİ"

Tanju Özcan, "Barış Yarkadaş tüzük kurultayında Engin Özkoç, divan başkanına küfür ettiği için Barış Yarkadaş yakasında kartı fırlatmıştı. Ona fırlatmamıştı ama o kart tesadüf Sayın Genel Başkan'a isabet ettiği için bugün milletvekili değil" şeklinde konuştu.

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Sinirlenen Yarkadaş ise "Öyle bir şey yok. Bu da yalan. Kartı attım ama genel başkana gitmedi, bu da yalan. Yanımda 900 tane delege vardı. Yanlış saydılar oyları o nedenle attım. 15 metre fark vardı aramda. Ben genel başkana saygısızlık yapmadım. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Bolu Barış Yarkadaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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